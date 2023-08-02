Эксперты нашего проекта выбрали лучшие онлайн казино Казахстана. Профессионалы проверили игровые интернет-клубы по 20+ параметрам. Теперь игроки могут быть уверены: игра принесет только положительные эмоции и заслуженные выигрыши. Разберем одно из победителей топ онлайн казино Казахстан – Олимп казино (Olimp Casino).

Топ казино Казахстана

Онлайн казино Количество игр Способы оплаты Лимиты на снятие, тенге Лицензия Olimp Casino 4000+ Банковские карты

Электронные кошельки

Криптовалюта 500 – 2,5 млн Master Licence 365/JAZ Vavada Casino 5000+ 5000 – 300 000 Кюрасао, 8048/JAZ Fresh Casino 5000+ 2500 – 2,6 млн Кюрасао, 8048/JAZ2016-050 Azino777 Casino 5000+ 2500 – 300 000 Кюрасао, 8048/JAZ2015-009 Legzo Casino 5000+ 500 – 250 000 Кюрасао, №8048/JAZ2016-050 Booi Casino 5000+ 4500 – 1 млн Кюрасао, 1668/JAZ Drip Casino 5000+ 2 500 – 5 млн Кюрасао № 1668 JAZ Rox Casino 5000+ 500 – 4,4 мн Кюрасао, 8048/JAZ2016-050

Данные об Olimp Казино

Олимп казино открыто в 2014 году. Дополнительное направление деятельности – букмекерская контора. Ориентация на Казахстан – отличная.

Компания Perantia N.V. Лицензия Master Licence 365/JAZ Количество игр 4000+ Поддержка казахстанского + Игра на тенге + Минимальный депозит/минимальная сумма вывода, тенге 200/500 Мобильная версия + Техподдержка форма обратной связи на сайте

Olimp Казино: бонусы новичкам и постоянным клиентам

Хороша развитая система бонусов – первое, за что Олимп казино онлайн получила статус «лучшее онлайн казино в Казахстане». Новые и постоянные клиенты участвуют в выгодных акциях постоянно. Некоторые предложения доступны единожды.

Бонус Размер Условия активации Условия отыгрыша, вейджер Приветственный 100% на первый депозит до 145 000 KZT, 250 фриспинов в The Emirate 2 минимум 3000 KZT х24 Моментальный Cashback 1% с проигранного спина сделать минимум один депозит,

провести 100 вращений в игровых автоматах, накопить 500 KZT нет Подписка на Telegram-bot 20 FS в The Emirate II игровой счет в KZT, подтвердить адрес электронной почты и номер телефона прокрутить депозит от 500 KZT один раз

Клиенты онлайн-казино Олимп участвуют в турнирах и забирают ценные призы. Доступны сезонные акции, администрация дарит промокоды за активную игру.

Типы игр в Olimp Казино

Одно из лучших онлайн казино в Казахстане предлагает хорошую подборку азартных развлечений:

слоты: 777, джекпоты, фруктовики, 3D, Megaways;

настольные: блэкджек, баккара, покер, кости, рулетка;

лотереи: кено, бинго, скретч-карты;

быстрые игры (краш): Aviator, Mines, Jet X, Plinko, Crash, Dice, Goal, другие.

Лайв-казино представлено контентом и программным обеспечением от Evolution Gaming, Pragmatic Play, BetGames. Олимп казино онлайн предлагает сыграть в настольные игры и ТВ-шоу с настоящими крупье и ведущими. Отдельного внимания заслуживают игры с дополненной реальностью: Gonzo’s Treasure Hunt и Monopoly Live.

Способы оплаты в Olimp Казино

Для взноса средств на игровой баланс и вывода выигрышей Олимп казино КЗ предлагает следующие электронные платежные системы:

Visa;

MasterCard;

Kvitum Wallet;

Bitcoin;

Litecoin;

Tether.

Есть вариант пополнить счет с баланса мобильного, вывод этим же способом не доступен. Для старта требуется всего 200 KZT. Для выплат нужно накопить от 500 KZT. Лимиты считаются максимально лояльными, что подтверждает статус еще одного лучшего онлайн-казино в Казахстане.

Безопасность и поддержка Olimp Казино

Олимп казино КЗ придерживается международных стандартов и правил безопасности. Защиту игроков обеспечивает игорная комиссия Кюрасао. Регулярно независимые лаборатории тестируют программное обеспечение на сайте: сертифицированный генератор случайных чисел контролирует работу каждого игрового автомата или симулятора.

Защита данных и транзакций игроков обеспечивается за счет продуманной политики конфиденциальности. Любая информация о клиентах шифруется и хранится на удаленных серверах.

Связь с технической поддержкой казино Олимп КЗ проходит через форму обратной связи на сайте.

Бонусы и акции в лучших онлайн казино в Казахстане

Тип бонуса Описание и количество Бездепозитные Игроку выдается определенная сумма денег без реального депозита. Для вывода выигрышей нужно пополнить счет, иногда условий на вывод нет. Депозитные Онлайн-казино дарит до 200% плюсом на депозит от определенной суммы. Приветственный Выдается сразу после регистрации, обычно бонус до 200% на депозит или первые три-пять пополнений Фриспины Бесплатные спины по конкретной ставке. Предоставляются 10-20-30-50 и более фриспинов Кэшбэк Часть проигрыша за неделю или месяц возвращается игроку. Олимп казино предоставляет кэшбэк за каждый проигрыш в слотах сразу.

Как профессионалы выбирали лучшие онлайн казино?

Наша команда собрала чек-лист для отбора лучших онлайн-казино Казахстана, состоящий из 20+ пунктов. Наиболее важные критерии:

Наличие лицензии. Авторитетные регуляторы следят за работой игровых интернет-клубов, не позволяют обманывать клиентов.

Оригинальный контент. Лицензионные игры не сольют бюджет игрока.

Количество и ассортимент игр. Играть интереснее, если есть выбор.

Бонусная система. Учитывали количество акций, условия для получения и отыгрыша.

Лимиты платежей . Минимальные лимиты на ввод и вывод вызывают доверие у игроков.

Ориентация на Казахстан . Поддержка государственного языка, валют удобнее и выгоднее для жителей Республики.

Дополнительно проверили лучшие онлайн-казино Казахстана на наличие мобильной версии, программы лояльности, качество техподдержки.

Виды игр в топ онлайн-казино Казахстана

Лучшие казино Казахстана предлагают широкий ассортимент игр:

Слоты. Наиболее популярные игры для жителей Республики.

Настольные игры. Симуляторы рулетки, карточных игр, крэпса оценят по достоинству все. RTP в таких играх выше 98%.

Лотереи: бинго, кено, скретч-карты с бонусами и без. Привлекают тех, кто полагается на удачу.

Краш-игры. Мини-раунды с высочайшими коэффициентами. Множители ставок при выигрыше достигают х1000.

Лайв-казино. Формат подходит для тех, кому не хватает азарта. Реальная игра с настоящими крупье или ведущим подарит тот самый адреналин.

Бренды, представленные в топе казино Казахстана, постоянно представляют новинки гемблинг-контента.

Способы оплаты и выплат в лучших казино Казахстана

Лучшие казино в Казахстане позаботились об игроках. Внести деньги на счет или вывести выигрыши можно через востребованные платежные системы в стране:

Visa;

MasterCard;

Neteller;

Skrill;

QIWI;

WebMoney;

Much Better;

PayPal;

Pioneer;

ecoPayz;

криптовалюты.

Финансовый отдел проводит операции между казино и игроками в кратчайшие сроки.

Мобильная версия в лучшие онлайн казино

Лучшие онлайн-казино в Казахстане выпустили мобильные версии основного сайта. Теперь клиенты могут заходить на азартную платформу со смартфона или планшета. Навигация и функционал сохранены, ассортимент игр идентичен. Повторная регистрация не требуется.

Безопасность в лучших казино Казахстана

Проверенные онлайн-казино, в том числе и казино Олимп КЗ, позаботились о безопасности клиентов. Личные данные не передаются третьим лицам, не используются для мошеннических целей. Программы защищают учетные записи от взлома, вредоносных программ. Гости вправе включить двухфакторную аутентификацию для входа в профиль.

Вывод

Эксперты представили лучшие онлайн-казино Казахстана. Какой игровой интернет-клуб выбрать – решать пользователям. Каждый бренд предлагает разные условия игры, подходящие под разные потребности игроков. Казино Олимп не предоставило программы лояльности, но обеспечило клиентов моментальным кэшбэком при проигрыше. Отдельного внимания заслуживают низкие лимиты на ввод и вывод средств.